两新药可让伊波拉患者存活率提高至九成

（早报讯） 美国国家过敏症和传染病研究所12日宣布，在刚果（金）开展的临床试验中，两种试验性新药可将血液中病毒含量较低的伊波拉出血热患者的存活率提升到90%。这为医学界找到首种伊波拉出血热治疗药物带来了希望。

新华社报道，研究人员从伊波拉出血热康复患者的身上提取出抗体，并在此基础上研发了这两种新药——REGN-EB3和mAb114。REGN-EB3是三种单克隆抗体的混合物。mAb114是一种单克隆抗体，可与伊波拉病毒的表面蛋白结合，阻断病毒蛋白与人类细胞受体结合。

联合领导临床试验的美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇对媒体说，在刚果（金）开展的四种药物临床试验中，上述两种药物用药患者的存活率比另外两种药物更高。另外两种药物分别为结合使用了3种抗体的ZMapp和抗病毒药物Remdesivir。

在研究中，接受ZMapp治疗的伊波拉出血热患者中有49%死亡，接受Remdesivir治疗的患者中有53%死亡。相比较而言，接受REGN-EB3治疗的患者中仅有29%死亡，接受mAb114治疗的患者中仅有34%死亡。

在感染早期寻求治疗且血液中伊波拉病毒含量较低的患者中，接受REGN-EB3治疗的患者存活率达到了94%，接受mAb114治疗的患者存活率达到了89%。相比较而言，接受Remdesivir治疗的患者中有三分之二存活，接受ZMapp治疗的患者中有四分之三存活。

研究人员接下来将继续针对REGN-EB3和mAb114开展临床试验，继续比较这两种药物的疗效。

伊波拉出血热是由伊波拉病毒引起的一种传染病，临床表现主要为突起发热、出血和多脏器损害，死亡率高达50%至90%，目前尚无获准使用的治疗方法。刚果（金）去年8月以来暴发伊波拉疫情。世界卫生组织公布的数据显示，这轮疫情已成为历史第二严重的伊波拉疫情。