（早报讯）巫统上届全国大选垮台后，许多国州议员纷纷跳槽到希盟的土著团结党。巫统如今正式起诉其中三名跳槽者。

分析员认为，巫统为首的国阵过去凭借财雄势大而多次拉拢反对党议员跳槽，这次不但是巫统首次起诉跳槽者，也是马来西亚大选政党首次这么做。这在当地政治发展历程具有指标性意义。

可靠消息告诉“透视大马”，巫统周二已经起诉吉兰丹日里国会议员慕斯达法、拉律区国会议员韩查再努丁和吉兰丹丹那美拉国会议员依克玛希山。巫统指他们违反诚信、违反合约、不当获利及不符合期望。

慕斯达法是巫统元老，曾担任国际贸易与工业部长，目前是吉兰丹日里区国会议员及阿逸拉那区州议员。他是去年大选国阵倒台后，首名转投土团党的巫统国会议员。分析员当时指马哈迪其实是慕斯达法的“政治导师”。

“透视大马”查阅的文件显示，发给韩查再努丁的传票是在吉隆坡高庭提交，另两人的传票则在吉兰丹哥打峇鲁高庭提交。文件显示，这次是由巫统执行秘书莫苏玛里代表巫统和国阵采取行动。巫统虽然提交了传票，但至今仍未定下审案日期。

土团党去年大选原本只赢得13个国会议席，后来接收14名巫统议员跳槽后，至今已有27个国会议席，并因此成为国会第四大党。