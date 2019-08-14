马内阁爪夷文教学立场再转折

（早报讯）马来西亚内阁宣布，华文及淡米尔文等国民型小学的“爪夷书写”列为选修课，同时必须经过各校的家长与教师协会、家长和学生同意后才授课。但国民小学将按计划教授这项课程。

分析员认为，以目前华教及淡米尔文教团体的抗争态势而言，这形同宣布华小及淡小不必教授爪夷文书法。这相信是希盟各党在内阁妥协的结果，预料也能为近来闹得沸沸扬扬的相关争议画上句点。

教育部周三发布声明表示，当天的内阁会议再度讨论国民型小学四年级在2020年的马来文课本纳入爪夷文书法内容的课题。内阁讨论后决定维持上周的议决，但国民型学校授课前必须满足前述条件。

内阁也议决这项课程定名为‘爪夷书写’（tulisan jawi）而不是‘爪夷书法’（Khat）。原定三页的爪夷书写内容不变，学校也不必通过考试来评估爪夷文书法。教育部希望内阁上述议决能制止所有不实信息。

马来西亚媒体7月底报道，华文和淡米尔文小四生明年必须在马来文课学习爪夷书法（Khat），这引起华社强烈反弹，因为华社认为爪夷书法主要用于书写《可兰经》文句。民行党内部也有13名州议员联署反对。民行党8月5日向该党国州议员汇报此事，以平息党内分歧。马国教育部8月初放软立场，宣布只在马来文课本里简单介绍爪夷文，无须学习书法，考试也不考爪夷文。但华社希望当局完全取消爪夷文单元。