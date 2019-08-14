柔佛自来水厂水位偏低

（早报讯）柔佛州政府表示，近来酷热乾旱的天气已经导致当地多个自来水厂的水位拉警报。当局促请民众节约用水，不要浪费宝贵水资源。

柔佛州主管国际贸易、投资及公用事业的行政议员（州内阁部长）潘伟斯周三发布声明表示，上月今的炎热气温造成一些自来水厂水位逐渐降低。如果情况持续恶化，州内所有44个自来水厂都将受影响。

他说，哥打丁宜县的洛兴自来水厂水位已降至0.93公尺警戒水平，其正常水位是2.75公尺。“这个自来水厂的水源来自小素里里河，河流水量两周来明显减少。”

潘伟斯表示，洛兴自来水厂无法运作后，柔佛州水务联熹私人有限公司（SAJ Ranhill）建议在相关地区分阶段制水。制水申请已经交国家水务服务委员会（SPAN）并等待批准。洛兴自来水厂供应约4000个用户单位，其范围包括武吉哇哈、武吉依斯德、新邦哇哈、西洛兴、东洛兴、南洛兴和武吉登德拉等垦殖区。

其他地区方面，潘伟斯说，冷巴水坝虽照常操作，但水位接近警戒水平。哥打丁宜、边佳兰及周边地区约10万名民众，都依赖冷巴河水坝的水源。他说，麻坡河水位也靠近警报级别，尤其武吉士南邦自来水厂的供水也令人担忧。昔加末区的河流，以及供应部份新山和笨珍市民水源的埔莱山水坝也有相同情况。