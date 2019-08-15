新西兰枪案嫌犯狱中寄出仇恨信 惩教部长认错

（早报讯）某论坛网站近日刊发了一篇据称是新西兰克赖斯特彻奇（又称基督城）枪击案枪手撰写的带仇恨内容的信件，引发外界担忧。新西兰惩教部长14日承认，这封信确实是枪手在狱中所写，并表示惩教署不应该允许这封信邮寄出去。

新西兰惩教署发表声明说，枪手今年7月写了这封长达六页的信件，然后将它邮寄出去。按照新西兰法规，囚犯可接收或邮寄信件。惩教署目前已修改针对枪手收发信件的看管措施。

惩教署称，在执法中，官员没收囚犯信件的权力非常有限，只有当信中存在威胁、恐吓或危害他人人身安全的内容才可以扣留。

惩教部长戴维斯表示，新西兰缺乏管理这类囚犯的经验，但他强调，惩教署不应该让这封信发出去。他已经要求负责关押的部门保证类似的事情不再发生，并采取进一步措施加强管理。

据报道，枪手将这封信寄给俄罗斯一名右翼分子，后者将这封信发到了某论坛网站上。

枪手在信里写道，自己现在“无法做很多事”，也没法谈论太多细节，“因为警卫会没收我的信，并把它作为证据”。

今年3月15日，28岁的澳大利亚籍枪手在基督城两座回教堂开枪扫射，造成51人死亡，40人受伤，酿成了新西兰有史以来最大的枪击事件。

枪手目前被关押在新西兰戒备最森严的奥克兰监狱，被单独看管。他不允许看电视、听广播或看报纸，也不允许访客探望。