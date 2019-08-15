东京都知事小池取消访香港

（早报讯）日本东京都政府15日发布消息称，知事小池百合子原定本月下旬的海外出差行程中，取消对香港和深圳的访问。这是考虑到香港国际机场的抗议活动造成的混乱等情况。

据共同社报道，原定本月26日至30日的行程也缩短一天，小池将于29日返回东京。

报道指出，原定行程中，访问结为友好城市40周年的北京的计划不变。小池将与去年9月访问都政府的北京市市长陈吉宁再次举行会谈。

小池原计划在香港为东京招商引资，以提升东京的国际竞争力；在深圳本打算前往风险企业，考察对创业与技术革新的支援情况。