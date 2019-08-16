美零售和工厂数据超预期 经济现增长迹象

（早报讯）由于网上购物激增，美国零售销售取得四个月最大增长，而两个地区制造业调查也好于预期，在人们担心经济开始滑坡之际为增长前景提供了一些安慰。

彭博社引述商务部周四发布的数据报道，7月份零售销售增长0.7%，6月份下修为增长0.3%。纽约联储8月份制造业调查未出现预期中的下滑，费城联储类似指标的下跌幅度低于预期。

零售销售超出接受彭博调查的所有经济师的预期；他们的预期中值为增长0.3%。“控制组”零售销售增长1%，也超过甚至最乐观的经济学家预测；6月份为增长0.7%。该指标不包括食品服务、汽车经销商、建材商店和加油站，一些分析师认为更能体现潜在消费者需求。

零售销售连续第五月增长，显示美国人受到丰富就业岗位和工资增长的支撑，仍在支出——在中美贸易战对全球经济前景构成压力、美国威胁对消费品加征关税的情况下，这是一个值得欢迎的迹象。个人消费是美国经济的最大部分，是第二季度扩张的最大推动力。

13个主要零售类别中有10个类别销售增加，包括网上购物在内的非实体店销售增长2.8%。亚马逊的48小时Prime会员日活动可能支撑了7月零售销售，该公司称此次会员日销售额超过去年“黑色星期五”和“网络星期一”的销售总和。