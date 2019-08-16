美气象机构：2019年7月是全球有记录以来最热月份

（早报讯）美国国家海洋和大气管理局(NOAA)15日指出，2019年7月是全球有纪录以来最炎热的月份，证实之前欧洲联盟的观测结果。

中国新闻社引述台湾中央通讯社的报道说，美国国家海洋和大气管理局指出，与20世纪的均温15.8摄氏度相较，2019年7月全球平均温度高出0.95摄氏度，写下自1880年开始纪录以来7月最高温。

此前最热的月份是2016年7月。2019年7月也是连续第43个7月以及连续第415个月高于全球均温。由于7月通常是最热的月份，气象学家表示，这代表2019年7月也是过去140年来最热的一个月。

美国国家海洋和大气管理局说：“10个最热的7月中，有9个出现在2005年之后，最近5年的7月名列高温排行榜前5名。”

2005年开始纪录以来，阿拉斯加创下最热的7月，此外包括法国、比利时、德国在内的好几个欧洲国家，纷纷缔造高温新纪录，非洲大陆也写下历来最酷热的7月纪录。

报道称，欧盟哥白尼气候变化服务(Copernicus Climate Change Service)8月5日公布卫星数据，也显示2019年7月是史上最热的月份。

北极地区7月的海冰平均覆盖范围创有纪录以来最低，较平均值低19.8%，打破2012年出现的最低纪录。南极海冰平均覆盖范围比1981至2010年的平均值少4.3%，也写下41年纪录以来最低。

而在北欧部分地区以及俄罗斯西部与东部，7月温度则是下降，较平均值低至少1.5摄氏度。