伊朗和委内瑞拉遭美制裁 俄石油出口商“渔翁得利”

（早报讯）美国总统特朗普对伊朗和委内瑞拉实施制裁，不经意间增加了市场对俄罗斯原油的需求，令俄罗斯的出口商收入增加。

彭博汇编的数据显示，去年11月至今年7月，俄罗斯的石油公司增收至少9.05亿美元（12.57亿新元）。这个计算结果基于乌拉尔与基准布伦特在此期间的价差与五年平均水平相比得出。

美国的制裁行动推升了市场对俄罗斯原油的需求，与此同时，石油输出国组织及其合作伙伴正在实施减产。因此，俄罗斯的乌拉尔混合原油相对于布伦特已经处于溢价状态。

石油与天然气市场研究机构JBC Energy的分析师Konstantsa Rangelova通过电子邮件告诉记者：“目前市场上缺少具有竞争力的硫含量更高的重油，这不仅仅是因为伊朗和委内瑞拉受制裁，还因为OPEC+目前的减产协议。”

彭博的计算结果基于终端数据、俄罗斯港口原油装载安排、监控S&P Global Platts石油评估的一家贸易商的信息。上述估算值不包括特朗普政策及OPEC+协议对布伦特油价的任何整体影响，只是相对价格的变化。

美国在1月下旬公布对委内瑞拉实施制裁，并从5月起取消了对伊朗原油买家的其余豁免。这些措施导致这两个国家出口的含硫重油短缺