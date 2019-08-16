微塑料无处不在 北极雪也遭污染

（早报讯）微塑料在地球上已经无处不在，不仅会出现在自然水体、饮用水甚至动物体内，一项最新调查发现，微塑料还能进入大气循环，并伴随降雪进入高山和极地地区。1升北极雪中，微塑料颗粒竟多达1.44万个。

新华社报道，微塑料通常是指直径小于5毫米的塑料颗粒。德国和瑞士研究人员在新一期美国《科学进展》杂志上发表论文介绍，他们在德国多地、瑞士阿尔卑斯山区以及北极地区采集雪样，对融雪进行过滤，再用红外显微镜检测滤液中残留的塑料颗粒。

结果发现，微塑料在这些地区的雪样中均大量存在。德国南部某乡村公路雪样中微塑料最多，浓度达到每升15.4万个；北极雪样中的微塑料也不少，可达每升1.44万个。

研究人员说，考虑到气象原因，相信欧洲地区、特别是北极地区的大部分微塑料来自大气循环和降雪。虽然先前曾有研究发现空气中存在微塑料，但这项研究表明，微塑料可以通过大气循环飘到很远的地方，并经由降雪抵达地表。

“这种额外的传送路径也解释了以往研究中，在北极海冰和深海中发现的微塑料为何如此之多。”论文第一作者、德国亥姆霍兹极地与海洋中心研究人员梅拉妮·贝格曼说。

虽然微塑料可能会威胁人类健康，但贝格曼坦言，相关研究目前还很缺乏，已有研究也主要关注人类通过食物链摄入的微塑料。因此，一旦确定大气会传送大量微塑料，“自然会引出关于人类吸入多少微塑料及其影响的问题”。