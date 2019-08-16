新研究称抽水烟危害比香烟更大

（早报讯）美国一项新研究发现，抽水烟对身体的危害高于抽香烟，从水烟管中吸入一口烟雾所包含的有毒物质与吸入整根香烟相当。

发表在美国《气溶胶科学与技术》杂志上的一篇研究论文，首次对水烟烟雾中直径小于100纳米的超细微粒进行分析。

新华社报道，该研究负责人、加利福尼亚大学欧文分校的佩罗介绍，他们用一种定制的质谱仪，对水烟排放出的气态和固态化学成分进行分析检测。结果显示，水烟烟雾中含有尼古丁、刺激性羰基化合物、致癌性苯类物质等有害化学物质。

研究人员说，由于水烟每吸一口摄入量更大、每次吸烟时间更长，因此吸烟者摄入体内的有害物质剂量更大。检测数据显示，吸一口水烟吸入的有毒物质与吸一整根香烟相当。

佩罗说：“有一种误解认为，水烟壶中的水可以过滤掉有毒物质，某种程度上可以保护吸烟者。但事实并非如此，水的冷却效应实际上促进了超细颗粒的形成。”

据介绍，水烟烟雾的化学成分虽然没有香烟烟雾的化学成分复杂，但其含有的糖类衍生物和甘油量更高。尽管糖类衍生物是常见的食品添加剂，但加热时这种无害物质会分解，产生具有刺激性的醛类致癌物。

此外，加热水烟烟草或草药混合物常会燃烧木炭，产生大量一氧化碳，因此有时还会发生抽水烟者一氧化碳中毒的情况。