美药管局批准第三款针对不同肿瘤的靶向药

（早报讯）美国食品和药物管理局批准一款新的抗癌药物，靶向不同肿瘤的共同生物标记物，有望对特定类型的肺癌、乳腺癌、甲状腺癌和结直肠癌等产生疗效。

美药管局批准这款名为Rozlytrek的药物，用于治疗携带NTRK基因融合且没有其他有效治疗方法的成年和青少年癌症患者。与此同时，该机构还批准Rozlytrek用于治疗携带ROS1基因突变的转移性非小细胞肺癌。

Rozlytrek今年6月在日本获批上市，用于治疗携带NTRK基因融合的难治性实体肿瘤，包括甲状腺癌、唾腺癌、乳腺癌、结直肠癌和肺癌等。

美药管局说，由54名NTRK融合阳性肿瘤患者参加的4项临床试验结果显示，57%的患者使用Rozlytrek后肿瘤缩小，7.4%的患者肿瘤完全消失；肿瘤缩小的患者中，61%的人缩小时间持续9个月以上。

新华社报道，这是美药管局批准的第三款不局限于肿瘤病灶的抗癌药。2017年，美药管局批准第一款不针对特定肿瘤的抗癌药Keytruda，可用于一系列“错配修复”基因缺陷导致的癌症；2018年，美药管局批准第二款不针对特定肿瘤的抗癌药Vitrakvi，用于治疗NTRK基因与无关基因发生异常融合并导致蛋白变异的实体肿瘤。