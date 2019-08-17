印度汽车销量暴跌或加剧失业潮

（早报讯）由于印度汽车销量持续大幅下滑，印度汽车制造商纷纷削减产能。印度汽车零部件制造商协会警告说，如果汽车销量继续萎缩，可能会导致近100万人失业。

日本汽车制造商铃木在印度的相关负责人周五（16日）表示，印度工厂3000多名临时工的合同没有续签。截至7月份，铃木在印度的合资公司已经连续六个月销量负增长，其中7月销量同比暴跌33.5%。

新华社报道，印度汽车制造商协会的统计显示，7月份印度乘用车销量同比暴跌31%，创下近20年来最大跌幅，这也是印度乘用车销量连续第九个月下跌。汽车厂商因此纷纷削减产能，自4月份以来，塔塔、本田等厂商暂时关闭工厂，这导致汽车行业面临严重失业潮压力。

分析人士认为，印度汽车销量大跌的原因是多方面的。首先是印度经济增速放缓，今年第一季度印度经济增速5.8%，创下近五年来的新低。同时，印度失业率持续攀升，已创下45年来的新高。

其次，印度政府的汽车产业政策也是导致汽车销量下跌的重要原因。目前印度对燃油汽车征收高达28%的商品和服务税，同时将电动车相关税率降至5%。由于传统燃油汽车仍是消费者首选，过高的税率抑制了消费需求。

此外，分析人士认为，印度影子银行危机引发流动性紧缩，由此造成的信贷紧张也抑制了汽车消费需求。