超过800万人报名将名字送上火星

（早报讯）美国下一代火星车“火星2020”将于2020年7月发射升空，并在2021年2月登陆火星。目前已有800多万人报名参与美国航天局的一项公众活动，将自己的名字刻到硅芯片上，跟随“火星2020”一起飞往火星。

活动自今年5月下旬开始，至9月30日结束。活动网站最新数据显示，目前报名人数已经超过846万。其中，来自土耳其、印度和美国的报名人数位列前三。土耳其共有250多万人报名参与。中国有23万人参与活动。

据美国航天局喷气推进实验室介绍，参与者在活动网站上提交自己的名字、国籍，随后将会得到一张电子“登机牌”，还可以获得“常旅客”积分。喷气推进实验室将使用电子束将经过审核的名字蚀刻到硅芯片上，随“火星2020”一起登陆火星。

据介绍，每个芯片可以刻超过100万个名字，载有所有名字的芯片将于2020年春天安置于“火星2020”上，届时美国航天局将把照片展示在活动官网及“火星2020”任务网站上。

新华社报道，美国航天局负责科学任务的副局长楚比兴表示，在准备启动“火星2020”这一历史性火星任务之际，希望每个人都能参与这次探索之旅，它将揭开火星很多未解之谜，甚至包括生命的起源。

在美国“洞察”号无人探测器2018年登陆火星之前，也曾开展类似活动，当时共有240多万个名字被刻到硅芯片上，随“洞察”号前往火星。