马哈迪：莱纳斯课题我听专家而非民意

（早报讯）马来西亚首相马哈迪表示，他处理莱纳斯议题时，听的是专家的意见而并非民意。他说，凡事听由民意将让政府一筹莫展。

马哈迪星期日在记者会答询时表示，专家已经证明莱纳斯稀土厂并不危险，政府接受专家意见。他说，专家说莱纳斯的废料不危险，废料是可以分散在某些地方降解，专家说这种放射性物质不会引起各种疾病。

马哈迪说：“政府派了专家到当地检验，他们说没有危害。但民众还是坚持那有危险并一直反对，这使政府陷入两难。”他说，政府不能只听民意，否则什么事都做不成。

他表示：“公众舆论是一回事，专家意见又是另一回事，所以要听谁的？如果时常听取公众舆论将会什么都做不成，因为每次我们建议做一些事，一定有人反对。大家还记得槟威大桥吗？政府当初说要建槟威大桥，反对声浪很大，声称是浪费公帑，现在他们要建另一大桥，甚至是隧道。”

他表示，莱纳斯稀土厂并非核电厂。“这不是切尔诺贝利核电厂，那确实是非常危险。但莱纳斯不危险，那里有逾700名训练有素的员工在工作。他们不怕，也没有投诉，但一些邻居投诉。”

他说：“我们不能出口这些废料，没人愿意接受。我们不能随便丢弃到海中，因为鱼会死。如果像一些人说莱纳斯是危险的，我们就只有两个选择：一是踼开这个行业和失去处理外国直接投资的诚信，或是继续（让莱纳斯营运）和解决有关的问题。我们可以解决这些问题。”