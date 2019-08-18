柔大臣：暂时不必造雨

（早报讯）柔佛多个水坝近来由于天气干旱而缺水，但柔佛州务大臣沙鲁丁表明，尽管州内自上个月起气候干旱，但州政府暂时并未计划布云造雨。他强调，州内四个水坝的存量仍充足。

萨鲁丁星期日在记者会表示：“州政府了解一些水坝水位下降，因此已采取应对方案，包括从东顺河（Sungai Seluyut）引水补充拉央水坝的水量。目前情况受控制，民众不必担心。”

他说，州政府已准备好应对严重缺水的方案，避免州内面对水供危机。“民众必须明白，我们现在缺雨水，因此务必节省用水，避免浪费，同时确保我们的河流不受污染。”

柔佛州主管国际贸易、投资及公用事业的行政议员（州内阁部长）潘伟斯上周三（14日）表示，酷热乾旱的天气已经导致当地多个自来水厂的水位拉警报。这包括哥打丁宜县的洛兴自来水厂水位已降至0.93公尺警戒水平，其正常水位是2.75公尺。

他说，冷巴水坝虽照常操作，但水位接近警戒水平。哥打丁宜、边佳兰及周边地区约10万名民众，都依赖冷巴河水坝的水源。麻坡河水位也靠近警报级别，尤其武吉士南邦自来水厂的供水也令人担忧。昔加末区的河流，以及供应部份新山和笨珍市民水源的埔莱山水坝也有相同情况。

