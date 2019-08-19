马国已出口565公吨榴梿到中国

（早报讯）马来西亚农业部表示，当地榴梿业者将整颗冷冻榴梿出口到中国才短短三个月，至今已出口565公吨这类榴梿，进账2430万令吉（约807万新元）。

农业及农基工业部副部长沈志勤周一向媒体透露上述信息时表示，告榴梿出口商也必须严谨把关，以免砸了马来西亚的品牌和形象。

他说，政府非常重视榴梿出口以及榴梿下游工业，加上明年2020马来西亚旅游年将大力推动榴梿生态旅游，其重点放在彭亨的劳勿与文冬，柔佛和槟城等。他吁请业者共同努力确保榴梿品质。

马来西亚政府一直希望当地水果大量出口到中国，不过相关程序向来都旷日持久。例如当局2012年7月初安排榴梿、波罗蜜与黄梨出口到中国。第一批MD2品种黄梨直到2017年10月才正式运往上海。

至于榴梿，经过多年协商后，马来西亚农业部2018年8月与与中国海关总署签署出口协议，让新鲜和冷冻榴梿出口至中国市场。这项协议签署后，中国国家海关总署今年5月30日宣布允许符合要求的马国冷冻带壳榴梿入口。

彭亨劳勿约2000个带壳猫山王榴梿，今年6月18日首次以冷冻方式空运中国，打开劳勿名种榴梿的新市场。今后每月都有1000吨名种榴梿运往中国。业者估计这类出口预计每年能为带来至少5亿令吉（约1.65亿新元）收入。全马目前有九家榴梿商通过中国当局的检测，获得出口冷冻带壳猫山王的准证。