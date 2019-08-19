《马来西亚前锋报》周三停刊

（早报讯）马来西亚历史最悠久的马来报章《马来西亚前锋报》由于财务问题，决定在本周三（21日）起停刊，正式走入历史。

据《星报》报道，消息指前锋报董事部周一召开会议时，董事部议决让该报章停刊及结束营业，接着从股票交易所除牌。所有前锋报集团旗下的刊物，包括《马来西亚前锋报》、《马来西亚前锋报星期刊》、《Kosmo！》及《星期日Kosmo！》都将停止出版报纸及网络新闻。

今年是《马来西亚前锋报》创刊80周年。它在巫统执政时期，曾被视为代表巫统当权派声音的“党报”，其言论也经常引起争议。

半岛新闻从业员职工会（NUJ）前锋报分会主席陶菲克表示，前锋报执行主席阿都阿兹已经承认，公司如今身无分文。“我们被告知，公司完全没有资金可支付薪水给员工，也无法再继续营运。”

前锋报今年6月开始就没有再支付职员薪水，它在这之前也多次拖欠或延迟发薪。行政人员的薪水已被拖欠两个月，上一次获得的薪水在6月份，但只有2000令吉（约665新元）。前锋报也曾以自愿离职计划（VSS）缩小职员规模，从1400名职员减至823人。但根据自愿离职计划而应支付给离职职员的遣散费，至今也还未发放。

前锋报是在1939年由新加坡第一任总统尤索夫依萨，以及“马来新闻之父”阿都拉欣卡加依在新加坡创刊。它初期以爪夷文印刷，1959年将总部迁至吉隆坡后，才改以罗马字母印刷。报章名字也在1967年9月1日从Utusan Melayu改为Utusan Malaysia。