法俄愿加强合作 改善俄欧关系

（早报讯）在七国集团峰会召开前夕，法国总统马克龙与俄罗斯总统普京举行会晤，两人表示愿意加强合作，改善欧盟与俄罗斯的关系，但对叙利亚局势等问题仍意见分歧。

新华社报道，马克龙与普京在法国南部度假胜地布雷冈松堡的会谈持续了三个多小时。会晤前，马克龙与普京举行了联合记者会。马克龙在记者会上说，目前多边主义受到挑战，各国应该建立新的协作机制。欧盟和俄罗斯应该重新构建安全和信任，法国愿为此发挥积极作用。

普京表示，任何形式的沟通均有益处，俄方不排除任何可能性。俄方从未拒绝参与八国集团，俄方曾有机会举办该组织峰会，但是西方国家拒绝出席。

马克龙强调，处理地区危机时无法绕过俄罗斯，在军控、《中导条约》和气候变化等重大国际问题方面，法俄也将展开合作。

关于伊朗核问题，马克龙说，法俄致力于缓解伊核危机，支持维护伊核协议，同时致力于维护地区稳定。

此外，法国希望加大对乌克兰危机的斡旋力度。马克龙表示，希望在未来数周举行“诺曼底模式”下的俄、乌、德、法四国领导人磋商，以真正改变俄乌关系。普京表示，他对俄乌关系持“谨慎乐观”态度。

针对叙利亚局势，法俄方面仍存在分歧。马克龙强调法俄高度关注叙利亚西北部伊德利卜省局势。他说，该地区冲突导致平民伤亡，呼吁各方遵守停火协议。普京则表示，俄支持叙军方在伊德利卜省的军事行动，以清除恐怖主义威胁。

今年七国集团峰会将于8月24日在法国南部城市比亚里茨召开。