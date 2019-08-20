巴勒斯坦财政拮据 向前政府官员追讨工资

（早报讯）巴勒斯坦总统阿巴斯要求上届政府成员返还增加的工资，以应对日益严重的财政危机。

巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”周一（19日）报道，总统阿巴斯当天发布命令，要求上届政府总理哈姆达拉及政府部长退还增加的工资，并返还所领取的住房补贴。

此外，阿巴斯宣布解聘“各种名头、各种级别”的总统顾问，取消顾问身份所享受的特权。

巴勒斯坦媒体今年5月披露，包括哈姆达拉在内的上届政府成员在2017年大幅涨薪。报道引发民众强烈批评，阿巴斯6月成立专门委员会予以调查。

新华社报道，由于以色列拒绝向巴勒斯坦转交全部代征税款，加之美国削减了对巴勒斯坦的数亿美元援助，巴政府面临财政危机。巴财政和计划部今年初宣布多项减少政府开支的措施。近几个月来巴政府被迫将公务员、教师等工资减半。

根据巴以相关协议，以色列负责对运往巴勒斯坦的物品征收关税并对在以色列工作的巴勒斯坦人征收个人所得税，定期将税款移交给巴方。这笔款项每年达10多亿美元（约14亿新元），占巴勒斯坦政府运营预算约三分之二。

以色列今年2月表示，2018年巴民族权力机构向反对以色列的“恐怖分子”及其家人等支付了约1.38亿美元的资助款，决定从向巴方转交的代征税款中扣减相应金额。巴方则表示，拒绝接收不完整的税款。