马国警方禁止扎基尔演说

（早报讯）马来西亚警方宣布，言论极具争议性的印度籍回教传教士扎基尔奈克，不准在当地任何地点公开演说。扎基尔奈克则对自己上周引起反弹的种族性言论道歉，并自称并非种族主义者。

据网媒“马来邮报”报道，副警察总长马兹兰周一指示各州警方，即日起禁止扎基尔在各州公开演说，并要求各州总警长及警察总监确保之前邀请扎基尔公开演讲的主办方终止这些活动。马兹兰说，警方是为了国家安全而决定这么做。

武吉阿曼警察总部企业及通讯组主任阿丝玛华蒂周一晚间向《马来邮报》证实确有此事，警队已经向各州警察总部发出上述命令，这是为了维持国家安全及种族和谐。

警察总部发出上述禁令后，柔佛州总警长卡玛鲁丁周二表示，柔佛警方为了维护族群与宗教安宁及和谐，绝不允许扎基尔到柔佛州进行任何形式宗教演说。目前共有七州政府禁止扎基尔演说，这包括柔佛、砂拉越、玻璃市、雪兰莪、吉打、槟城及马六甲。

53岁的扎基尔奈克（Zakir Naik）目前流亡马来西亚，他在前政府掌政时期获得永久居留权。印度政府指扎基尔涉及洗钱和散播恐怖主义而通缉他，并向国际刑警组织申请对他发出“红色通缉令”。马哈迪认为，政府若驱逐扎基尔，将导致扎基尔遭杀害。因此他拒绝将扎基尔引渡回印度受审。

扎基尔8月8日在吉兰丹演说时自称是马来西亚的“新客人”，并指华人及印度人是“旧客人”。他说，若有人要他这名新客人离开，则华人及印度人这些旧客人更应该先离开。他和指马来西亚的印度人效忠印度总理莫迪而不是首相马哈迪。扎基尔这些言论随即引起华人及印度人社群不满，并要政府撤销其永久居留权。马哈迪也认为其言论挑起种族情绪。

