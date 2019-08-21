（早报讯）意大利总理孔特周二（20日）下午在参议院发表讲话，宣布将辞去才刚任职14个月的总理一职。

据报道，意大利副总理兼内政部长、联盟党党首萨尔维尼较早前提出了对孔特的不信任动议，并表示联盟党和五星运动的联合执政基础不复存在，要求提前举行选举。

意大利参议院20日下午对这一不信任动议进行审议，孔特在参议院发表演讲时宣布：“在结束本次辩论后，我将告知总统本届政府的终结，并提出辞去总理一职。”

他还指出，联盟党提出不信任动议的决定实际上导致了本次政府危机，将为意大利带来严重的政治和经济后果。孔特在辞职讲话中严厉批评极右内政部长萨尔维尼，指责其搞垮执政联盟的行动“不负责任”。

孔特在向参议院发表短暂讲话中还指控他只是为了个人和其政党的利益，并批评他阻止通过2020年意大利预算。

自2018年6月执政联盟组建以来，联盟党的民调支持率升至约30%，而五星运动支持率不断走低，跌至约17%。过去一年多以来，执政两党在移民及税收等多项政策议题上意见不合，执政联盟内部矛盾不断加深。

孔特是法学教授，在担任总理前并无从政经验。他是在2018年6月，右翼联盟党与反体制的五星运动党达成联合政府协议后担任意大利总理。