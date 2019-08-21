可穿戴皮肤传感器 实时检测汗液成分

（早报讯）研究人员最新开发出一种可穿戴的皮肤传感器，能实时检测汗液成分和出汗率等，有望及时对脱水或疲劳等健康问题发出警报。

新华社报道，研究报告发表在新一期美国《科学进展》杂志上。美国加利福尼亚大学伯克利分校等机构研究人员指出，这种设备可以利用“卷对卷”生产工艺快速制造出来，像在报纸上印刷文字一样，把传感器“打印”在一张塑料膜上。

据介绍，这种新型传感器包含一个螺旋式微管，可以从皮肤表面吸收汗液。通过追踪汗液在微管内的移动速度，传感器能够测量出一个人的出汗量或出汗率。微管中还配备了化学传感器，能够检测钾和钠等电解质以及葡萄糖等代谢物的浓度。

研究人员在志愿者健身骑自行车时，将传感器放置在志愿者前额、前臂、腋下和上背部等不同部位，测量他们的出汗率以及汗液中钠和钾的水平。结果发现，在运动时，局部的出汗率能够体现出身体整体液体流失情况，这表明追踪出汗率或许能够用来提醒运动员是否运动过量。

研究人员还尝试利用传感器来测量健康人群和糖尿病患者汗液中的葡萄糖水平。不过，对比后发现单一的汗液葡萄糖水平并不能显示一个人的血糖水平，因此这种传感器并不能用来有效监测糖尿病患者的血糖水平。