卡迪耶欣：王子犯法，与民同罪

（早报讯）马来西亚首相马哈迪的亲信卡迪耶欣表示，联邦宪法和州宪法赋予马来统治者的豁免权课题上，应该仅限履行官方职务时。

卡迪耶欣是资深媒体人，也是首相办公室媒体及通讯顾问。他周二在博客表示：“王子并不享有（豁免权）。若一名王子被委任为摄政王，也能享有这豁免权，但同样也仅限履行官方职务时。王子一旦犯下诸如殴打他人或欺骗商业伙伴等罪行，就无法享有豁免权。”

他说，马来西亚曾有一名苏丹因侮辱一名商业伙伴而被控上特别法庭，这名商业伙伴是一名新加坡女子。“这名女子曾向马来统治者特别法庭提出诉讼，但法官判决外国人不能提控马来统治者。这就是为何新任警察总长阿都哈密走马上任时，我呼吁他重查所有涉及刑事罪的王室成员，但是我不知道他（阿都哈密）会不会动手。”

卡迪耶欣也表示，他已要求反贪会主席拉蒂法调查非法开采及出口沙石到新加坡的事件。“我知道目前沙石仍照常出口，尤其出口到新加坡，但以（制造玻璃的）二氧化矽作为掩饰。根据情报，沙石不能出口，但是二氧化矽能出口。”

他说，正如拉蒂法所说，许多涉贪者都是公务员，我们担心柔佛州执法单位也有“小拿破仑”。他表示，内陆税收局也可对上述采矿和出口沙石活动开档调查，或许涉案者忘了申报税务。

卡迪耶欣谈到柔佛州政党与王室的关系时指出：“这已不是秘密。柔佛州土团党也像巫统从前一样，因王宫所扮演的角色而面对忠诚分裂的问题。”他说，所有州属都有君主，所有政治领袖和老百姓必然效忠君主和州首长。“但治理州属的职责是人民通过大选赋予领袖的权力和责任，只有他们才有权力和义务领导和治理州属。君主是一州的元首，但并非行政首长。”在奉行君主立宪制的州属，行政首长必然是州务大臣。