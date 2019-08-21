意见分歧仍较大 日韩外长同意持续对话

（早报讯）韩国外交部长康京和与日本外交部长河野太郎就韩日矛盾所持的意见分歧仍较大，但两人就为化解矛盾而保持对话达成共识。

韩联社报道，康京和与河野太郎周三（21日）下午在北京举行会谈，会议持续了35分钟。双方就日本对韩限贸、二战韩籍劳工索赔案、韩半岛局势等交换意见。

康京和在会上对日本将韩国移出出口白名单再次表示遗憾，指当前形势严峻，强烈敦促日本立刻撤销相关措施。对此，河野太郎阐明了日方原有立场。

康京和指出，韩日出口管制部门应早日对话，日本外交部门对此需付出努力。河野太郎就强征劳工问题提出日方的立场后，康京和同样重申韩方立场。康京和还传达了韩国政府对福岛核污水处理问题的看法，并呼吁日本政府就此作出明智的决定。

河野太郎呼吁韩国政府对旅韩日本人的安全问题予以关注，康京和则表示，在日本“厌韩”情绪高涨的情况下，希望日方关注韩国人和旅日韩侨的安全问题。

会谈后，康京和首先走出会场，对于会上是否谈论续签《韩日军事情报保护协定》的记者提问未作回答。

另据路透社，河野太郎在会后接受采访时表示，韩国二战劳工赔偿问题是日韩两国的最大问题，他希望双方能在解决这一问题方面取得进展。他还表示，日本希望能继续与韩国分享军事情报。

韩国青瓦台相关人士周三接受韩联社电话采访时说，青瓦台最快将于周四公布是否续签《韩日军事情报保护协定》（GSOMIA）。

《韩日军事情报保护协定》将在8月24日到期。