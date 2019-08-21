阿兹敏继续缺席公正党政治局会议

（早报讯）人民公正党署理主席阿兹敏周二再度缺席公正党政治局会议。公正党纪律委员会指此事是总秘书该管，因此不会向阿兹敏发出警告信。

公正党纪律委员会周二在政治局会议后告诉媒体，纪律委员会不会因此向阿兹敏发出警告信，这是因为缺席会议不是纪委会的管辖范围而是秘书处负责的事务。换言之，阿兹敏缺席会议应由公正党总秘书赛夫丁负责“提醒”。

赛夫丁7月29日曾表示，阿兹敏去年11月党选连任以来，就无故缺席政治局与最高理事会的所有会议。阿兹敏过后表明是由于公务在身而缺席这些会议。阿兹敏也是马来西亚经济事务部长。

副首相旺阿兹莎7月30日回应此事时，则借首相马哈迪不点名批评阿兹敏。她说，马哈迪再次出任首相后，即便年事已高且政务繁忙，都不会因公务而缺席党务会议。

一群公正党党员于7月31日要求社团注册局厘清阿兹敏连续缺席会议是否违反党章。因为根据公正党党章，任何领袖若连续三次缺席最高理事会会议而未能提出合理原因，将被视为自动辞职。但最高理事会有权决定是否执行相关条文。

公正党政治局会议每周召开一次，最高理事会议则是每月召开一次。公正党最高理事会共41名成员，其中28人票选产生，13人是主席委任。28名票选最高理事中的22人去年党选时属于阿兹敏阵营。但并不确定这些人如今是否仍支持阿兹敏。