日本将建“顶级神冈探测器” 探索宇宙谜团

（早报讯）日本文部科学省将建设探测中微子的下一代“顶级神冈探测器”，计划于2025年后投入使用，探索宇宙起源和物质诞生等谜团。日本科学界期待这一探测器能再次带来诺贝尔奖级的成果。

新华社引述日本媒体报道称，日本文部科学省确定了在岐阜县飞騨市建设下一代中微子探测器的方针，部分建设费用将列入下一年度预算中。这一探测器是日本现有“超级神冈探测器”的后继设施，也被称为“顶级神冈探测器”。

探测器将建于飞騨市地下约650米处，主体设施为直径74米、高约60米的圆柱状水槽，其规模是“超级神冈探测器”的五倍以上。水槽上设置约四万个传感器捕捉太空中飞来的中微子进水后发出的微弱光。由于设施巨大、传感器性能高，“顶级神冈探测器”将能更详细地探查中微子的性质。

中微子是构成物质的基本粒子之一，广泛存在于宇宙中。它个头小，基本不与任何物质发生作用，因而难以捕捉和探测，被称为宇宙“隐身人”。要探测中微子，目前较好的办法是在地下深处建造水槽式的探测器，捕捉穿透地层的中微子和水分子碰撞发出的微弱光。

2002年，日本科学家小柴昌俊借助“神冈探测器”和“超级神冈探测器”发现的中微子证据而获诺贝尔物理学奖。2015年，小柴的弟子梶田隆章和加拿大科学家阿瑟·麦克唐纳因在中微子振荡方面的发现而分享诺贝尔物理学奖，“超级神冈探测器”发挥了重要作用。日本科学界期待“顶级神冈探测器”有助于获得又一个诺贝尔物理学奖。

据报道，“顶级神冈探测器”建设费预计将达到650亿日元（约8.4亿新元），除日本外，美国、英国等其他一些参与研究的国家也将出资。