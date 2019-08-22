遣返罗兴亚难民计划再次失败

（早报讯）缅甸和孟加拉国再次联手，尝试遣返罗兴亚难民。孟加拉当局今天准备了五辆巴士和10辆卡车，但等了一个早上，都未有罗兴亚难民出现。

孟加拉难民营的一名负责官员告诉法新社：“我们从早上９时等到现在（一个多小时），准备把愿意回国的难民遣返回去。到目前为止，一个都没有出现。”

负责官员表示，他们会再等几个小时，才决定是否延后此次遣返行动。

近日，缅甸与孟加拉国进行谈判，缅甸将接受3450名缅甸若开邦暴力事件后逃难至孟加拉国境内的缅甸罗兴亚人。联合国难民署表示，将与孟加拉国合作，确保罗兴亚人的遣返工作在自愿的基础上进行。

缅甸政府发言人上周五（16日）在新闻发布会上表示，缅甸已从孟加拉国提供的包括2.2万名难民的名单中拟定了3450个获得遣返资格的人选。他说：“我们仔细检查了这份名单，并对难民身份进行了核查，包括核实这些难民是否曾经生活在缅甸，是否参与了对军方的袭击等。”

据法新社报道，名单上的许多罗兴亚难民表示，除非他们的人生安全能够获得保障，且回国后能够获得公民权，否则他们并不愿意回返缅甸。

自2017年8月，由于缅甸军方在缅甸西部的若开邦发起的军事倡议，有超过73万难民逃离到孟加拉国。这些人逃亡至两个边界处，那儿聚集了起码100万从不同地区来的难民。