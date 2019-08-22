印尼巴布亚骚乱持续 政府封锁互联网

（早报讯）印度尼西亚巴布亚省骚乱持续，印尼通讯部为了阻止西巴布亚省的人民使用互联网和浏览社交媒体，从周三（21日）晚上开始封锁当地的互联网，民众只能拨电话和传文字讯息。

据印尼CNN报道，印尼通讯部发言人费迪南杜斯表示，封锁互联网的目的是为了阻止人们分享可能煽动种族仇恨的挑衅性信息。倘若情况得以缓解，通讯部将考虑解除禁令。

通讯部长鲁蒂安塔拉较早前告诉半岛电视台，政府采用“限制机制”来过滤信息，防止骚乱在抗议期间蔓延。

警方发言人伊克巴尔表示，当局已增派1200名军警人员前往西巴布亚省，300名军人在周二已抵达西巴布亚省，展开加强保安的工作。

印尼安全部长维兰托表示，他将前往西巴布亚稳定紧张局势。

他向印尼CNN指出：“是时候让我们团结一致，我不会煽动局势，我只会劝告和拥抱西巴亚省的人民，这样我们就能生活在一起。”

西巴布亚省的索隆市周三并没有发生任何暴力事件，但是示威者向市长提交了一份请愿书，要求政府对使用种族主义诽谤的非土著巴布亚人采取行动。

当地居民波里威表示，示威者要求市长限制非土著人口的增长，因为这段时间外人的涌入已失控。

请愿书要求总统佐科到访西巴布亚省，并亲自向当地人民道歉。