马国考虑拓宽长堤以解决交通阻塞

（早报讯）马来西亚内阁成立一个首相马哈迪领导的特别委员会，负责解决柔佛两个陆路关卡的交通阻塞问题。当局考虑的方案包括拓宽及延长新柔长堤，以及成立类似新加坡移民与关卡局的边境关卡统一管理机构。

内政部长慕尤丁周四发布声明表示，根据内阁今年6月的议决，当局将成立特别委员会探讨解决柔佛长堤及马新第二通道的交通阻塞问题。声明说，这个特别委员会由马哈迪领头，内政部为秘书处。委员会周三首次召开会议后，柔佛州政府之前成立的专案小组也将正式解散。

根据声明，马哈迪领导的特别委员会将成立一个由慕尤丁领导的小组委员会，其成员包括相关内阁部长及柔州政府代表。这个小组委员会的功能是跟进、监督及落实特别委员会已经拟定的方案。

声明表示，慕尤丁之前已在内阁提呈有关解决新柔长堤及马新第二通道交通阻塞的短期、中期及长期的解决方案。

声明说，特别委员会已经拟定四项短期措施，希望解决长堤及第二通道关卡交通堵塞问题。这些措施包括批准特别拨款扩建新山关卡及振林山关卡、成立边境关卡统一管理机构、开放入境处公务员的聘用，以及研究将来关卡的处理量、面对的问题及挑战等。“会议也讨论了一些建议，包括扩建及延长新柔长堤、在长堤兴建有盖行人通道、在长堤兴建船只航道，以及扩建新山关卡的入境处等。”