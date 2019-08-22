马哈迪：没改组内阁，但一些部长换部门

（早报讯）马来西亚首相马哈迪即将改组内阁的说法周三开始甚嚣尘上，马哈迪周四否认即将改组内阁，也没有新成员将入阁，但一些阁员可能将调换部门。

当地盛传马哈迪传准备改组内阁，最快将在一周内宣布相关信息。消息指公正党主席安华这次不会入阁，内阁华裔部长人数及其职务也变化不大。消息表示，若内阁改组，前贸工部长慕斯达法“几乎确定”入阁。慕斯达法被视为马哈迪的亲信，也是去年大选后最先跳槽到土著团结党的巫统国会议员。马哈迪也是希盟及土著团结党总主席。

马哈迪周四受询时表示：“没有新的部长，没有改组。”马哈迪也否认慕斯达法即将入阁的传言。但他表示，此事尚未决定，因此要等适当时候才公布。

至于哪位部长最需要调换部门，马哈迪说：“尚未决定，无可奉告。”关于他是否满意希盟部长过去一年三个月的表现，他说，他们已有一年多的经验，如今表现比当初好。

有消息指可能遭调换部门者，包括备受争议的教育部长马智礼。据“Astro Awani”电视台引述消息说，马哈迪内阁这次变动至少涉及三名部长，这包括马智礼、主管国家团结及社会和谐的首相署部长瓦达慕迪，以及乡村及区域发展部长丽娜哈伦。报道指当局认为教育需要特别关注，因此可能仿效前政府同时成立教育部与高等教育部，并委任另一人出任部长。