霹雳州内阁部长被控强奸牵动政局

（早报讯）马来西亚警方证实周五将以强奸罪名提控霹雳州行政议员杨祖强。分析员指希盟在霹雳州仅以微弱优势执政，加上执政团队内部也有不和的传闻，此案因此将牵动霹雳政局。

据《光华日报》报道，武吉阿曼警察总部刑事调查总监胡兹尔周四发布声明表示，警方周五上午将在怡保地方法庭提控被指卷入强奸女佣风波的杨祖强。杨祖强是负责掌地方政府、房屋、公共交通、非回教事务及新村发展的霹雳州行政议员（州内阁部长），他也是端洛区州议员。

一名23岁的印度尼西亚籍女佣7月8日向警方报案，指遭雇主杨祖强在九洞美露拉也的住家强奸。警方次日逮捕杨祖强协助调查，并于24小时内完成调查后放人。杨祖强多次强调并未强奸女佣，也表示将充分配合警方调查。警方曾两次把调查报告提呈总检察署，但都遭总检察署退回并要求警方重查。警方8月16日重新提呈调查报告。

霹雳州议会共有59席，希盟去年全国大选拿下29席，巫统27席，伊党三席。当时盛传巫统与伊斯兰党可能在霹雳组织联合政府。不过巫统两名州议员过后退党并支持希盟，让希盟得以31席微弱优势执政。巫统与伊党全面合作后，他们在霹雳拥有28席，只要再拉拢两名希盟议员或鼓动退党者“回巢”，就能以31席组织州政府而让霹雳变天。

霹雳去年就开始谣传将变天。巫统霹雳州联委会主席沙拉尼去年11月24日表示，霹雳希盟政府至少一名行政议员分头接洽五名巫统州议员，准备联合巫统在州议会罢免州务大臣阿末法依沙。阿末法依沙去年11月28日在记者会首次承认当地确曾酝酿罢免他的行动。但他说，“他们的罢免努力已经告吹”，不如大家继续合作为州政府工作。