美国第三代GPS系统第二颗卫星上天

（早报讯）美国联合发射联盟公司成功发射一枚“德尔塔4”火箭，将第二颗美国第三代全球定位系统（GPS）卫星送入太空。这个系列的卫星将拥有更强大的精确定位能力和抗干扰能力。

新华社报道，美国东部时间周四（22日）早上9时零6分（新加坡时间周四晚上9时零6分），一枚“德尔塔4”火箭携带美国空军的“GPS III SV02”卫星从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空，近两个小时后成功将卫星送入中地球轨道。

这颗卫星又名“麦哲伦”，由美国洛克希德-马丁公司研制，据称其定位精度是当前GPS系统的三倍，抗干扰能力是当前GPS系统的八倍，15年的设计在轨运行寿命也比当前GPS系统卫星长25%。

2018年12月23日，美国太空探索技术公司“猎鹰9”火箭将首颗第三代GPS卫星“韦斯普奇”送入太空。“韦斯普奇”并未立即投入使用，完成在轨监测后，目前正与其他卫星进行系统整合测试，有望今年年底交付美国空军。“麦哲伦”预计明年才能交付。

目前美国有31颗在轨运行的GPS卫星，提供定位、导航和授时服务，“韦斯普奇”和“麦哲伦”将替换目前在轨运行的两颗GPS卫星。据报道，美国空军计划在未来20年发射30多颗军民两用的第三代GPS卫星。