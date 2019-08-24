马国海外游客狮城居首 花费最高

（早报讯）马国在今年首六个月迎来1335万名国际游客，为国家带来416.9亿令吉（约139亿新元）的收入，比去年同期增加了6.8%，到马观光的游客依然以新加坡占最多。

马国旅游、艺术及文化部长莫哈末可达比昨天（8月23日）在一项记者会上说，亚细安国家游客依然是马国主要游客来源，占了总游客量的70％、至于中程距离及远程距离的游客则各自增加了7.1%与1.8％。

他指出，尽管狮城游客以538万1566人，继续在马国游客人数中高居榜首，但实际上狮城游客人数已经略有下降。

他说，印度尼西亚（185万7864人）则居次，之后是中国（155万8782人）、泰国（99万565人）、文莱（62万7112人）、印度（35万4486人）、韩国（32万3952人）、菲律宾（21万974人）、越南（20万314人）以及日本（19万6561人）。

新加坡以115亿6000万令吉（约38.5亿新元）的旅游总消费，成为马国旅游贡献最多的国家、接着是中国70亿8000万令吉（约23.6亿新元）、印尼50亿7000万令吉（约16.9亿新元）、泰国17亿令吉（约5.7亿新元）以及文莱15亿2000万令吉（约5亿新元）。

游客主要花费在购物（36.2%）、住宿（24.4%）及饮食（12%）。