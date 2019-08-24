俄载有太空机器人的飞船与空间站对接失败

（早报讯）俄罗斯“联盟MS-14”飞船周六（24日）与国际空间站对接失败，搭乘飞船的太空机器人未能如期登上空间站。

失败原因是空间站上的辅助对接设备发生故障，飞船将于下周一尝试第二次对接。

按计划，“联盟MS-14”飞船应于莫斯科时间8月24日8时30分（新加坡时间24日下午1时30分）在国际空间站宇航员监控下完成自动对接。俄国家航天公司的直播画面显示，对接时刻临近时，飞船一度飞抵距空间站约90米的位置，但飞船在悬停片刻后逐渐远离空间站。

随后，位于莫斯科郊区的地面飞行控制中心下令将飞船转移到距空间站约280米的安全位置，并使其伴随空间站飞行。

俄国家航天公司总裁罗戈津表示，联盟MS-14”飞船将于莫斯科时间26日再次尝试与国际空间站对接。

新华社报道，俄罗斯8月22日发射“联盟-2.1a”运载火箭，将“联盟MS-14”飞船送往国际空间站。飞船内的唯一“乘客”是一个人形智能机器人，代号为“太空机器人F-850”。按原计划，该机器人的国际空间站之旅为期17天，其任务包括传递遥感信息、检测与航天安全相关的多项参数、模仿宇航员舱外作业等。这种机器人的未来用途是在航天器内外执行对宇航员来说非常危险的任务。