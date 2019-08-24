贸易纠纷令G7峰会蒙上阴影

（早报讯）美国总统特朗普与欧盟领导人周六（24日）在抵达法国海滨城市比亚里茨参加七国集团峰会之际，就贸易问题相互威胁，令峰会气氛蒙上阴影。

美国之音报道，特朗普在启程前誓言，如果法国总统马克龙不撤回对美国科技巨头公司的征税，将对进口法国葡萄酒征收惩罚性关税。而欧盟理事会主席图斯克表示，欧盟将有同样的回应。

中美两国贸易战周五急剧升级也令这次峰会倍感沉重。美国当天宣布将提高对中国商品的关税后，中国周六作出强硬回应，指美国严重破坏多边贸易体制和正常国际贸易秩序，并警告“一切后果将由美方承担”。

而东道主马克龙在周三宣布，鉴于特朗普和其他领导人在伊朗以及气候变化问题上存在分歧，峰会将不会发表公报。这在七国集团峰会历史上的还是第一次。

巴黎政治大学卡罗琳·波斯特-维内说：“我关注七国集团峰会和八国集团峰会已有一段时间，这是我第一次真正感受到他们的紧张。”

去年在加拿大魁北克举行的七国集团峰会上，特朗普威胁要停止与几个成员国的贸易关系，称东道国加拿大总理特鲁多“软弱”，并撤回了对联合公报的支持。

美国战略与国际问题研究中心马修·古德曼说：“当美国主导这些论坛时，他们可以把事情做成。当美国不主导或不感兴趣时，他们很难取得任何成果。我认为，在上届七国集团峰会和二十国集团峰会，这一点非常明显。”

波斯特-维内说：“自二战结束以来，我们习惯了有一个让我们非常信任的自由世界领导人，但这种情况我们再也看不到了。”