动物实验显示油炸食品加剧肠病病情

（早报讯）美国研究人员进行的一项最新动物实验显示，油炸食品会加剧炎症性肠病和结肠癌等肠病病情。他们呼吁肠病患者或肠病高危人群应少吃油炸食品。

新华社报道，马萨诸塞大学阿默斯特分校研究人员在新一期美国《癌症预防研究》杂志上发表了相关论文。他们在一组小鼠的食物中加入煎炸油和新鲜植物油的混合油，而对照组小鼠的食物中只加入新鲜植物油。结果发现，食用了混合油的小鼠结肠炎症有加重迹象，肠肿瘤比对照组大了一倍，肠漏恶化，导致细菌等进入血液循环。

研究人员认为，油被加热后，其中的多不饱和脂肪酸氧化对体内的炎症反应起到了重要作用。在食用油的煎炸过程中，油脂在高温下连续重复使用，发生了氧化、聚合、裂解和水解等反应，生成的羰基、羧基、酮基、醛基等化合物比正常植物油分子的极性大，所以被称为极性化合物。

为了验证这一假设，研究人员把极性化合物从煎炸油中分离出来，并喂给小鼠。结果显示，这些小鼠体内肠病的进展与被喂食煎炸油的小鼠类似，这证明极性化合物在炎症反应中起到了关键作用。

不过，研究人员强调，他们的研究结果并不意味着食用油炸食品或者煎炸油会致癌，而是提醒有肠病问题的人，食用油炸食物会使肠炎、肠癌等肠病的病情恶化，所以肠病患者或肠病高危人群应少吃油炸食品。