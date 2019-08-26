特朗普：中美将在短时间内重返谈判桌

美国总统特朗普在法国比亚里茨召开的G7集团会议期间称中国要求重启谈判。特朗普表示，美国将接受中国的邀请并重返谈判，谈判很快就会开始。

综合彭博社和法新社报道，特朗普说，“中国昨晚（25日）致电美国贸易团队，说让我们回到谈判桌上。”特朗普评论称，中国官员打了两通“非常非常好的电话”，“他们想要达成协议。”

特朗普表示，美国将接受中国的邀请并重返谈判。他表示谈判很快就会开始。

特朗普还在G7峰会期间发表讲话，称赞中国国家主席习近平是一位伟大领袖。

另据《华盛顿邮报》报道，特朗普在G7集团会议场边，与埃及总统塞西（Abdel Fattah Al Sisi）谈话时说道，“我认为我们（中美）会达成协议，因为现在我们正在处理适当的条款”，“这是我第一次看到他们（中国）真正想要达成协议。 我认为这是非常积极的一步。”

特朗普补充称，双方将开始“非常认真地对话（talking very seriously）”。

在此之前，中共政治局委员、国务院副总理刘鹤在重庆出席中国国际智能产业博览会（智博会）开幕式并致辞，“我们愿意以冷静的态度，通过磋商合作解决问题”。

刘鹤说，“我们认为，贸易战升级不利于中国，不利于美国， 也不利于全世界人民的利益。”