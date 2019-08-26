马哈迪：当局保留莱纳斯与日本无关

（早报讯）马来西亚首相马哈迪不惜违背希盟竞选承诺而让备受争议的莱纳斯稀土厂继续营运半年，反对者指这是因为日本希望留住这家中国以外唯一的稀土厂，这也是日本提供低息贷款的交换条件。马哈迪否认这项说法。

位于彭亨关丹的莱纳斯稀土厂是中国以外唯一的稀土厂，它的最大客户是日本。马国内阁8月14日批准莱纳斯稀土厂延长营运执照六个月，条件包括兴建永久废料储存槽。

据“当今大马”报道，向来坚决反对莱纳斯在关丹设厂的首相署副部长傅芝雅8月4月表示，当局是为了取得日本的低息贷款才保留莱纳斯，好让日本获得稳定的稀土供应。“日本是莱纳斯稀土厂的绝对受惠者。如果莱纳斯不再为他们生产稀土，日本投资者是否会继续沉默？这肯定瘫痪日本下游工业。”

不过马哈迪周一在记者会表示，当局延长莱纳斯的执照“与日本无关”。他说，莱纳斯稀土厂不应遭到排斥，因为它带来巨大投资及就业机会。

马哈迪表示：“它是巨额投资，17亿令吉（约5.6亿新元）。它创造700个高素质和高薪的就业机会。这投资对我们是必要的。若你把莱纳斯当成‘贱货’（pariah）而要求他们撤离，我们将无法吸引其他人到我国投资。”

