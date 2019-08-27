特朗普：“此刻”不考虑对日本车加征关税

（早报讯）美国总统特朗普表示，美国不急着向日本进口汽车加征关税。

美国和日本分别是世界第一大和第三大经济体，两国正就已经敲定的初步贸易协议继续磋商。

七国集团峰会周一（26日）闭幕后，有记者问特朗普是否还在考虑向日本征收新关税，特朗普说：“目前没有，此刻不考虑。”

他说：“以后再说，如果我要的话……但目前没考虑这么做。”

美日两国领导人8月25日宣布达成广泛协议，日本在农业方面做出让步，美国对日本汽车和皮卡车分别征收2.5%和25%关税则维持不变。

这份框架协议的细节尚未对外公布。