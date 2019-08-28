马国前首相纳吉1MDB贪污案开审

（早报讯）马来西亚前首相纳吉被控25项涉及一马发展公司（1MDB）资金的贪污及洗黑钱控状案，经历多番展延后，终于在今日开审。

《中国报》报道，此案原定于上周星期一（19日）开审，惟当时基于纳吉被控七项涉及SRC国际私人有限公司4200万令吉（1400万新元）资金的控状案仍未完成控方举证阶段，因此承审1MDB案法官柯林劳伦斯当时批准此案暂定于本周一（26日）开审。

主控官哥巴斯里南（Gopal Sri Ram）于上周四（22日）进行的1MDB案件过堂向法官指出，此案无法在原定本周一（26日）开审，因上诉庭当天将聆审纳吉和其代表律师丹斯理沙菲宜针对他领导1MDB案检控团队资格的司法检讨申请。柯林劳伦斯最终是于上周五（23日）进行的案件过堂时，获汇报有关SRC案审讯的进展后，敲定1MDB案于今日上午9时30分开审。

这是1MDB案第三度被迫挪后审讯日期，以让路给SRC案。按照审讯程序，此案将率先发表案件开场白，之后控方就会开始传召证人出庭供证。

纳吉是于去年9月20日被控上述25项控状，即四项贪污罪名，以及21项接受、使用和洗黑钱罪名，当中涉及一马公司资金的款额达22亿8000万令吉，惟他皆不认罪。