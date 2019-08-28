前联储行长：美联储不应为错误贸易政策纾困

（早报讯）美国前纽约联邦储备银行行长威廉·达德利说，美国政府挑起的对华经贸摩擦是一场正在形成的“人为制造灾难”，美联储应明确拒绝对此纾困，以阻止经贸摩擦进一步升级。

新华社报道，达德利（William Dudley）周二（27日）发表在彭博社专栏上的文章中指出，美联储具有独立性，通常美联储调整货币政策主要以维护物价稳定和充分就业为目标，很少考虑其行动会如何影响政府支出、贸易政策等其他领域决策。

达德利表示，如果美联储的宽松货币政策鼓励美国政府进一步升级经贸摩擦、增加经济衰退风险，美联储的纾困努力不仅无效，反而可能导致事态恶化。

达德利指出，美联储主席鲍威尔上周在全球央行年会上已做出声明，货币政策“无法为国际贸易提供确定的行为准则”。这是警告美国政府美联储的政策工具不太适合用来减轻经贸摩擦的伤害。

他认为，美联储应进一步阐明不会为“在贸易政策上不断做出错误决策的政府”纾困，美国政府“需为自己的行为承担后果”。

达德利认为，采取这样的强硬立场将在三方面有利于美联储和美国经济。其一，增加美国政府经贸摩擦成本，阻止经贸摩擦进一步升级；其二，重申美联储独立性；其三，避免进一步降息，预留货币政策空间。