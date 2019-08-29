伊外长敦促日本勿加入护航联盟

（早报讯）正在访日的伊朗外长扎里夫与日本首相安倍晋三会晤时称，反对美国发起的霍尔木兹海峡“护航联盟”，强烈敦促日本政府勿加入该联盟。

今年5月以来，这一带海域接连发生船只遭神秘攻击、无人机被击落和油槽船被扣押等事件。美国随即7月9日呼吁组建一个国际军事联盟，在伊朗外海的霍尔木兹海峡和也门附近的曼德海峡展开巡逻，为在该海域航行的各国商船护航。

美国总统特朗普政府上月呼吁日本等国加入护航联盟，英国和澳大利亚等已表示加入。日本对此并未明确表态。

共同社报道，外交消息人士称，扎里夫星期四（29日）向安倍强调：“外国部队的驻留，对霍尔木兹海峡的安全无益，可能会给中东的稳定带来危险。”

另一方面，扎里夫与安倍还磋商了围绕伊朗产原油出口的情况。伊朗因美国的制裁原油出口骤减，主要的国家财源受到严重打击，正要求停止或放宽制裁。

特朗普8月26日在七国集团（G7）峰会闭幕记者会上，表示拒绝解除原油制裁，同时称各国使用信用证与伊朗进行原油交易的方案正在讨论之中。这也可能带动实际上的放宽制裁。

日本的原油进口有约九成来自中东，霍尔木兹海峡的稳定对其至关重要。伊朗认为，该海峡和波斯湾的安全由伊朗和近邻国家负责保证，主张无需区域外国家参与。