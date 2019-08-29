亚马逊林火起争议 Timberland暂停购买巴西皮革

（早报讯）亚马逊森林火灾引发全球对雨林生态管理的质疑，著名鞋子品牌Timberland、Vans和Kipling的美国母公司VF Corp表示，直到公司可证实“所用的材料不会对该国环境造成伤害”，它们将暂停从巴西购买皮革。

路透社报道，亚马逊地区成千上万公顷的森林已被大火肆虐数周，事件已引起全球对巴西牛肉产业的严格审查。

著名鞋子品牌添柏岚（Timberland）、万斯（Vans）和凯浦林（Kipling）控股公司VF Corp星期四（29日）表示，“直到我们有信心旗下产品所用的材料不会对该国环境造成伤害”，否则其公司将暂停购买来自巴西的皮革。

VF Corp的这项宣布是巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）在雨林管理所引起争议的具体经济影响的最初反应之一。

巴西媒体7月份的一份调查报告显示，世界上最大的肉类加工商和世界上最大的皮革生产商“JBS SA”一直从经营非法放牧的牧场购买牛只。巴西政府已强调，这些土地不能用于放牧。JBS SA公司否认了该报告，但承认他们无法确认一些牛的源头。

VF Corp在一份声明中表示：“根据这份详细报告，我们无法满意地保证巴西所供应商所购买的小量皮革都坚持这份承诺……因此，在国际业务上，VF Corp和我们的品牌已决定不再直接从巴西采购皮革，直到我们有信心保证我们产品中使用的材料不会对该国的环境危害造成影响。”