美参院领袖吁国会尽快通过法案支持香港

美国参议院少数党领袖（Senate Minority Leader）舒默（Chuck Schumer）星期五（8月30日）呼吁美国国会9月返回华盛顿后，尽快就《香港人权与民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）进行表决。

据美国之音报道，舒默发表声明称：“中国收紧对香港的控制以扼杀民主和不同的声音”，“几个月来，香港人民走上街头，挺身捍卫他们的民主权利。美国人民必须继续和香港人民并肩站在一起。”

他还在个人推特上也发出这段声明。

这位参议院首席民主党议员还说，“当参议院返回华盛顿后，参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）应该尽快将《香港人权与民主法案》提上议程进行辩论和表决。这项跨党派法案将向习主席发出一个明确的信号。”

美国共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）今年6月提出的《香港人权与民主法案》要求美国国务院每年对香港的自治状态进行认证，从而决定是否维持香港目前所享有的特殊地位和待遇，并将制裁侵权官员。

美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）已宣布支持这项法案。

各界认为，《香港人权与民主法案》将是1992年通过的《美国－香港政策法》（United States–Hong Kong Policy Act）的加强升级版，将会比《美国－香港政策法》对香港的自主状态进行更严厉的考核。

参议院外交委员会首席民主党成员梅嫩德兹（Bob Menendez）星期五也在一份声明中表示，计划将在国会复会后优先推动《香港人权与民主法案》，重申美国对香港民主、人权和法治的承诺。

不过梅嫩德兹周五在接受采访时呼吁特朗普不要将香港作为与中国大陆政府贸易谈判的筹码。

对于香港众志秘书长黄之锋、成员周庭、立法会议员郑松泰、区议员许锐宇、前港大学生会会长孙晓岚、前香港民族党召集人陈浩天等人被香港警方逮捕，香港众志主席林朗彦也一同被控的事件，美国国会暨行政当局中国委员会(CECC)主席、民主党众议员麦戈文（Jim McGovern）星期五在推特上发文说：“黄之锋、周庭和其他香港民主运动领袖遭到逮捕令人愤慨，如果香港还希望世界相信香港是尊重法治的话，应要立即撤销指控。”