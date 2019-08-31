美媒：从电视到鞋子 美消费者面临新关税冲击

从9月1日开始，美国将对价值1120亿美元（1554亿新币）的中国进口商品加征15%的关税，这些商品包括电视、鞋子、纸尿裤、体育用品、肉类和奶制品等。有美媒分析，虽然美国对中国的关税施压一直避免卷入美国消费者，但从本周末开始，美国家庭将成为这场不断升级的贸易战的中心。

据美国之音报道，彼得森国际经济研究所的统计，9月1日起69%的中国进口消费品将面临额外关税。

除此之外，美国政府计划于12月15日对另一批价值1600亿美元的中国商品加征15%的关税。到那时，大约99%的中国进口商品将被征收额外关税。这将把对中国进口商品的平均关税从2017年贸易战开始前的3.1%提高到24.3%。

该媒体评论认为，美国进口商要向美国海关支付这些关税，他们必须选择是接受更低的利润，还是将更高的成本转嫁给消费者。总体而言，大批量订购的大型连锁企业更有能力吸收部分关税，他们可以接受较低的利润率，并说服供应商降低价格。但供应链的吸收能力有限，很多小企业别无选择，只能最终提高价格。

美国服装和鞋履协会主席赫芬贝（Rick Helfenbein）称，“这可能是通过价格上涨，也可能通过使用更廉价的材料，提供较少的产品选择，甚至导致一些产品消失。”

该协会的数据显示，美国41%的服装、69%的鞋类和84%的旅游产品（背包、钱包和行李等）来自中国。所有的旅行产品已经被征收25%的关税，而从9月1日起，92%的服装和53%的鞋类将被征收15%的额外关税，其余的将在12月15日被加征关税。

美国进口商面临的成本上升会被近期人民币贬值抵消一部分。人民币贬值意味着中国产品以美元计算的价格有所下降。

但货币贬值无法弥补美国消费者受到的损失。几周前，美国政府宣布对1600亿美元中国商品加征关税的时间推迟到12月15日，以减少对节假日购物者的影响，并呼吁美国企业转移采购。

美国鞋类经销商及零售商协会主席普利斯特（Matt Priest）告诉美国之音：“在美国鞋类进口中，中国占据了主要份额。在不产生成本波动的情况下，根本不可能在世界其他地方，凭一时兴起就转移采购。”

美国之音评论称，长期来看，随着全球经济疲软，美国经济增长正在放缓。关税政策加剧了不确定性，使得美国企业很难就供应商、工厂和市场做出决策。因此，他们可能推迟投资，进一步加剧经济下行压力。

美中贸易全国委员会的数据显示，由于关税的影响，美国家庭平均每年要多支付1000美元。

该委员会发言人巴里（Doug Barry）认为，“双方最好继续谈判，达成一项能够取消关税并保证美国企业在中国市场得到公平对待的协议。”