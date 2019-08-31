美财政部宣布制裁获释伊朗油轮

（早报讯）美国周五（30日）宣布，制裁此前曾遭英国海外领地直布罗陀当局扣押的伊朗油轮“阿德里安·达里亚一号”及其船长，理由是这一油轮被伊朗武装力量用来售油牟利。

美国财政部当天发布声明称，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”利用像“阿德里安·达里亚一号”这样的船只“非法”运送并出售大量原油，所获资金用于资助伊朗政府的“恶意活动”。声明同时表示，任何向“阿德里安·达里亚一号”提供帮助的人都将面临被美国制裁的风险。

根据美方相关规定，受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

新华社报道，7月初，英国海外领地直布罗陀当局在英国海军协助下扣押装载伊朗原油的油轮“格蕾丝一号”（后改名为“阿德里安·达里亚一号”），称其违反欧盟制裁令、向叙利亚运送原油。伊朗方面否认这一指责，要求立即释放被扣油轮。8月15日，这一油轮获直布罗陀当局放行。美国哥伦比亚特区联邦地区法院16日发出传票，寻求继续扣押这一油轮，但被直布罗陀当局拒绝。

“圣城旅”是伊朗伊斯兰革命卫队的远征军，主要在伊拉克和叙利亚作战。美国白宫今年4月发表声明，将伊朗伊斯兰革命卫队及其下属的“圣城旅”列为恐怖组织。