美计划从月壤提取氧气用于人类深空探索

（早报讯）美国航天局肯尼迪航天中心计划开发一种将月壤熔化并转变为氧气的设备，未来利用这一资源支持可持续的月球和火星探索。

这项研究称为“风化层电解制备气体月氧”（GaLORE）项目，科研人员准备将月壤加热到约1649摄氏度以上，然后让电流通过熔化物质从而产生化学反应，将月壤分解成氧气和金属。月壤或月表风化层是覆盖在月球表面上的一层细小粒子，由氧化铁、氧化硅和氧化铝等金属氧化物组成。

新华社报道，肯尼迪航天中心材料科学家格罗斯曼说，尽管月球没有大气，但氧元素以金属氧化物粉末的形式存在，因此有望通过电解获得可以使用的氧气。

据介绍，电解指电流通过电解质溶液或熔融态电解质，但在月球上电解存在两大挑战。第一，高温和月壤中的铁会导致极端腐蚀性的条件；第二，月球上的电解设备必须适应极端条件，且能够自动运行。

格罗斯曼说，2024年将两名宇航员送上月球后，美航天局需要利用月球材料实现第二个目标——可持续地对月球进行开发，为探索火星的漫漫征程做准备，而氧气可用于宇航员生命支持，并用于燃料的氧化剂，金属还可用于建造太空设施及3D打印车辆和工具等。

研究团队未来两年将获得美航天局每年120万美元（约166万新元）的经费用于技术开发，项目将于10月1日正式启动。