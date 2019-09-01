迪士尼乐园游客人数下降 主席：成功标准是游客体验

（早报讯）迪士尼财务报告显示，迪士尼乐园在美国国内第三季游客人数下降了约3%。迪士尼乐园主席表示，成功的标准是游客的体验感，而不是长长的队伍。

外媒报道，今年5月迪士尼推出星球大战主题公园，但美国国内迪士尼的游客人数却在下降。根据8月初迪士尼财务报告显示，迪士尼乐园在美国国内第三季游客人数下降了约3%。

迪士尼公司乐园、体验和消费品主席包正博（Bob Chapek）表示，“星球大战主题公园的首次开幕中，我们取得的最大胜利就是不需要等待，因为我们不打算排队。如果游客有足够的能力，游乐设施能不停的工作，使其效率达到99%，游客就不需要排队10小时。”

据报道，迪士尼在今年5月31日推出星球大战主题公园。该银河边缘主题公园在美国加州阿纳海姆开馆，有人称星球大战主题并未获得粉丝的支持。包正博表示：“在推出星球大战主题时，我们定义成功的标准是游客的体验感，而不是长长的队伍。”

此前，环球影城哈利波特主题公园开放首日，游客需要排队8至10小时才能体验。为了解决这个问题，迪士尼在乐园内建立起了一个虚拟的排队系统，可以让乘客在等待时，能体验公园内的其他设施。