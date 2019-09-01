立即大选希盟会输？莱益胡先：忠言逆耳

（早报讯） 如果现在立即举行大选，马来西亚政治联盟希盟是否会败选？这成了当地朝野近来争论的焦点。引起这次争议的土著团结党最高理事莱益胡先表示，他身为团结党政策与策略专家，提出批判和残忍的事实职责所在。

莱益胡先也是智库埃米尔研究机构（Emir Research）主席，以及去年大选前《希盟宣言》的草拟者之一。据“自由今日大马”报道，他上周四（8月29日）在国际回教大学出席论坛时说，若现在立即举行全国大选，希盟可能败选，巫统及伊斯兰党将轻易胜选。

首相马哈迪次日不点名促请土团党纪律委员会对付破坏党形象者。“有党职者应该谨慎发言，我们将对付那些出言破坏党形象者。例如有人说希盟（大选）会输……。”

马哈迪也表示，即使现在就举行大选，希盟也会胜选。“尽管一些人说，如果现在大选，希盟会输，但我有信心我们会再次取胜。没有人要（前首相纳吉）再次领导国家，他拿了很多钱。”

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